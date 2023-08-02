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Андрусова (Дорохина) Мария Никитина

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Пузево

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1861

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО , Ф - И331-10-208, Покровская церковь, м/к - 1861г, лист-193,зап-37
Рождение ребёнка
1866

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1870

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1881

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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