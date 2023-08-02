Андрусова (Дорохина) Мария Никитина
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Пузево
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1861
ГАВО , Ф - И331-10-208, Покровская церковь, м/к - 1861г, лист-193,зап-37
Рождение ребёнка
1866
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Захарович
Рождение ребёнка
13.10.1870
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Захарович
Рождение ребёнка
22.09.1881
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Захарович
Смерть
Неизвестно