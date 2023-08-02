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Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1870

Отец: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Мать: Андрусова (Дорохина) Мария Никитина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1889

Жена: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1894

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Андреевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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