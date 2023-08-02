Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1870
Бракосочетание
30.10.1889
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
07.06.1894
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
09.10.1900
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Андреевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна
Смерть
Неизвестно