Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1889

Муж: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1894

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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