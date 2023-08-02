Андросова / Андрусова / (Баева) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1889
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1894
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1900
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно