Андрусов / Андросов / Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрусов / Андросов / Михаил Иванович

Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Андросов / Андрусов / Иван Захарович

Мать: Андросова Фекла Игнатовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.10.1881

Жена: Андрусова Екатерина Матвеева

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
После 1890

Жена: Андрусова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1899

Сын: Андрусов Пантелеймон Михайлович

Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
20.12.1900

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
НАРА / Народный архив республики Адыгея / г.Майкоп Краснодарский край Ф - 77-2-76 / том-2 / Александровская церковь г.Майкопа м/к-1900г лист181,зап-46
Рождение ребёнка
17.06.1910

Дочь: Евфросиния Михайловна

Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Россия Краснодарский кр.,Народный архив Республики Адыгея / НАРА /, Ф - 77-2-4, Олександровская церковь г.Майкоп,м/к - 1910г,лист-107,зап-264
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close