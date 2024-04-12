Андрусов / Андросов / Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
16.10.1881
Бракосочетание
После 1890
Жена: Андрусова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1899
Сын: Андрусов Пантелеймон Михайлович
Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1900
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна
НАРА / Народный архив республики Адыгея / г.Майкоп Краснодарский край Ф - 77-2-76 / том-2 / Александровская церковь г.Майкопа м/к-1900г лист181,зап-46
Рождение ребёнка
17.06.1910
Дочь: Евфросиния Михайловна
Мать ребёнка: Андрусова Мария Ивановна
Россия Краснодарский кр.,Народный архив Республики Адыгея / НАРА /, Ф - 77-2-4, Олександровская церковь г.Майкоп,м/к - 1910г,лист-107,зап-264
Смерть
Неизвестно