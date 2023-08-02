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Андрусова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1890

Муж: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1899

Сын: Андрусов Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
20.12.1900

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
НАРА / Народный архив республики Адыгея / г.Майкоп Краснодарский край Ф - 77-2-76 / том-2 / Александровская церковь г.Майкопа м/к-1900г лист181,зап-46
Рождение ребёнка
17.06.1910

Дочь: (Андрусова) Евфросиния Михайловна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Россия Краснодарский кр.,Народный архив Республики Адыгея / НАРА /, Ф - 77-2-4, Олександровская церковь г.Майкоп,м/к - 1910г,лист-107,зап-264
Смерть
Неизвестно

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