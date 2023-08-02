Андрусова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1899
Сын: Андрусов Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1900
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович
НАРА / Народный архив республики Адыгея / г.Майкоп Краснодарский край Ф - 77-2-76 / том-2 / Александровская церковь г.Майкопа м/к-1900г лист181,зап-46
Рождение ребёнка
17.06.1910
Дочь: (Андрусова) Евфросиния Михайловна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Михаил Иванович
Россия Краснодарский кр.,Народный архив Республики Адыгея / НАРА /, Ф - 77-2-4, Олександровская церковь г.Майкоп,м/к - 1910г,лист-107,зап-264
Смерть
Неизвестно