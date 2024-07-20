Ковалев Филипп Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Лапшиха, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калеева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карплюк Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Ковалев Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1934
Дочь: Мельникова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна
Лапшиха, Россия
Смерть
Неизвестно