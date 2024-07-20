Ковалев Филипп Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Филипп Фролович

Ковалев Филипп Фролович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Лапшиха, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калеева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карплюк Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Ковалев Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1934

Дочь: Мельникова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева Ефимья Алексеевна

Лапшиха, Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.