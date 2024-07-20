Ковалева (Фроленко) Ефимья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Фроленко) Ефимья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фроленко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко (Ковалева) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калеева (Ковалева) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина (Ковалева) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Ковалев Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Рождение ребёнка
20.01.1934

Дочь: Мельникова (Ковалева) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович

Смерть
Неизвестно

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