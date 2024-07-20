Ковалева (Фроленко) Ефимья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фроленко Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко (Ковалева) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калеева (Ковалева) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина (Ковалева) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Ковалев Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Рождение ребёнка
20.01.1934
Дочь: Мельникова (Ковалева) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Фролович
Смерть
Неизвестно