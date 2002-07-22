Ковалев Филипп Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1924
Дата смерти22.07.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924
Рождение ребёнка
14.09.1945
Дочь: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1947
Дочь: (Ковалева) Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
13.08.1949
Сын: Ковалев Александр Филиппович
Мать ребёнка: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна
Смерть
22.07.2002