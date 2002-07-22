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Ковалев Филипп Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1924

Дата смерти

22.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924

Отец: Ковалев Филипп Фролович

Мать: Ковалева (Фроленко) Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
14.09.1945

Дочь: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
13.11.1947

Дочь: (Ковалева) Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
13.08.1949

Сын: Ковалев Александр Филиппович

Мать ребёнка: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Смерть
22.07.2002

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