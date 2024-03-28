Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1945
Дата смерти20.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.1980
Причина смерти: ДТП