Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1945

Дата смерти

20.11.1980

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1945

Отец: Ковалев Филипп Филиппович

Мать: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.1980
Причина смерти: ДТП

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