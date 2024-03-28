Мягков Филипп Викторович 11.01.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мягков Филипп Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1978

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1978

Отец: Мягков Виктор Григориевич

Мать: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова (Самарина) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова (Самарина) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова (Самарина) Светлана Николаевна

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