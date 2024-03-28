Мягков Виктор Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна
Рождение ребёнка
25.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна
Рождение ребёнка
11.01.1978
Мать ребёнка: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна