Мягков Виктор Григориевич 06.07.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМягков Виктор Григориевич

Мягков Виктор Григориевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
16.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
25.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Рождение ребёнка
11.01.1978

Сын: Мягков Филипп Викторович

Мать ребёнка: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.