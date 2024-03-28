Мягкова (Самарина) Светлана Николаевна 25.02.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мягкова (Самарина) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Филипп Викторович

Рождение ребёнка
11.12.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Филипп Викторович

Рождение ребёнка
19.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Филипп Викторович

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