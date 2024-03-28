Мягкова (Самарина) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мягков Филипп Викторович
Рождение ребёнка
19.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мягков Филипп Викторович