Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1923

Дата смерти

26.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1923

Отец: Хромцова Отец Михаил Федорович

Мать: Мать Михаил Федорович

Рождение ребёнка
14.09.1945

Дочь: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
13.11.1947

Дочь: (Ковалева) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Филиппович

Рождение ребёнка
13.08.1949

Сын: Ковалев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Ковалев Филипп Филиппович

Смерть
26.04.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.