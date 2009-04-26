Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1923
Дата смерти26.04.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1923
Рождение ребёнка
14.09.1945
Дочь: Мягкова (Ковалева) Людмила Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
13.11.1947
Дочь: (Ковалева) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Филиппович
Рождение ребёнка
13.08.1949
Сын: Ковалев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Ковалев Филипп Филиппович
Смерть
26.04.2009