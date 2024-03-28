Мать Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Хромцова Отец Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромцова Отец Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромцова Отец Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Хромцова Отец Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромцова Отец Михаил Федорович

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Хромцова Отец Михаил Федорович

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