(Храмцова) Елена Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Храмцова) Елена Федоровна

Автор
АГ
Гришин А.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Храмцова (Кириенко) МарияНеизвестно г.р.
Отец
Храмцова Федор АкимовичНеизвестно г.р.
Супруги
Фроленко Тимофей АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Киреева (Фроленко) Фаина ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Фроленко Александр ТимофеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмцова Федор Акимович

Мать: Храмцова (Кириенко) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фроленко) Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева (Фроленко) Фаина Тимофеевна

Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроленко Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроленко Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроленко Тимофей Алексеевич

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