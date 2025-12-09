(Храмцова) Елена Федоровна
женский, родилась Неизвестно
МатьХрамцова (Кириенко) МарияНеизвестно г.р.
ОтецХрамцова Федор АкимовичНеизвестно г.р.
Супруги
Фроленко Тимофей АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Киреева (Фроленко) Фаина ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Фроленко Александр ТимофеевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Храмцова Федор Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фроленко) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева (Фроленко) Фаина Тимофеевна
Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фроленко Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фроленко Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Фроленко Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно