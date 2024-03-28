Киреева (Фроленко) Фаина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фроленко Тимофей
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фроленко Киреев
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Андрей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности