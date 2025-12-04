Храмцов Михаил Федорович
мужской, родился Неизвестно
МатьХрамцова (Кириенко) МарияНеизвестно г.р.
ОтецХрамцова Федор АкимовичНеизвестно г.р.
Дети
Храмцов Александр МихайловичНеизвестно г.р.
(Храмцова) Ольга МихайловнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Храмцова Федор Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Храмцова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храмцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хромцов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности