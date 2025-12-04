Храмцов Михаил Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Храмцов Михаил Федорович

Автор
АГ
Гришин А.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Храмцова (Кириенко) МарияНеизвестно г.р.
Отец
Храмцова Федор АкимовичНеизвестно г.р.
Дети
Храмцов Александр МихайловичНеизвестно г.р.
(Храмцова) Ольга МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмцова Федор Акимович

Мать: Храмцова (Кириенко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Храмцова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромцов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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