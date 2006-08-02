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Ковалев Александр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1949

Дата смерти

02.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949

Отец: Ковалев Филипп Филиппович

Мать: Ковалева (Храмцова) Василиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.2006
Причина смерти: кровоизлияние в мозг, инсульт

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