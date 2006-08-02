Ковалев Александр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1949
Дата смерти02.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.2006
Причина смерти: кровоизлияние в мозг, инсульт