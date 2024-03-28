Ковалев Сергей Александрович 13.09.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1975

Отец: Ковалев Александр Филиппович

Мать: Ковалева (Островлянчик) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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