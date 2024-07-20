Тимошенко (Ковалева) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Ковалева) Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Филипп Фролович

Мать: Ковалева Ефимья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Степан Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Сергей

Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович

Рождение ребёнка
25.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович

Рождение ребёнка
03.04.1952

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович

Рождение ребёнка
28.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович

Смерть
Неизвестно

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