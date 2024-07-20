Тимошенко (Ковалева) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Сергей
Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович
Рождение ребёнка
25.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович
Рождение ребёнка
03.04.1952
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович
Рождение ребёнка
28.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошенко Степан Максимович
Смерть
Неизвестно