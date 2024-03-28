Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карплюк Василий Филиппович
Отец ребёнка: Карплюк Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карплюк Николай Филиппович
Отец ребёнка: Карплюк Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карплюк) Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Карплюк Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карплюк Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Карплюк Филипп
Смерть
Неизвестно