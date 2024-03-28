Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Филипп Фролович

Мать: Ковалева (Фроленко) Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карплюк Василий Филиппович

Отец ребёнка: Карплюк Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карплюк Николай Филиппович

Отец ребёнка: Карплюк Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карплюк) Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Карплюк Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карплюк Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Карплюк Филипп

Смерть
Неизвестно

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