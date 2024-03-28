Карплюк Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карплюк Михаил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карплюк Филипп

Мать: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
04.12.1971

Сын: Карплюк Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна

Рождение ребёнка
29.05.1980

Дочь: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна

Смерть
Неизвестно

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