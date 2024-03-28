Карплюк Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1971
Сын: Карплюк Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна
Рождение ребёнка
29.05.1980
Дочь: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна
Смерть
Неизвестно