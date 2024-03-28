Карплюк Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарплюк Филипп

Карплюк Филипп

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карплюк Василий Филиппович

Мать ребёнка: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карплюк Николай Филиппович

Мать ребёнка: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карплюк) Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карплюк Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Карплюк (Ковалева) Варвара Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.