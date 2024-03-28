Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1971
Сын: Карплюк Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Карплюк Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
29.05.1980
Дочь: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Карплюк Михаил Филиппович