Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1971

Сын: Карплюк Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Карплюк Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
29.05.1980

Дочь: Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Карплюк Михаил Филиппович

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