Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980

Отец: Карплюк Михаил Филиппович

Мать: Карплюк (Вершинина) Александра Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.07.2000

Муж: Кузнецов Климентий

Рождение ребёнка
20.09.2000

Дочь: (Кузнецова) Надежда Климентьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Климентий

Рождение ребёнка
12.11.2002

Сын: Кузнецов Виталий Климентьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Климентий

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