Кузнецова (Карплюк) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.07.2000
Муж: Кузнецов Климентий
Рождение ребёнка
20.09.2000
Дочь: (Кузнецова) Надежда Климентьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Климентий
Рождение ребёнка
12.11.2002
Сын: Кузнецов Виталий Климентьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Климентий