Калеева (Ковалева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калеева (Ковалева) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Филипп Фролович

Мать: Ковалева (Фроленко) Ефимья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калеев Юрий

Отец ребёнка: Калеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Калеева) Светлана Петровна

Отец ребёнка: Калеев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калеев Петр

Смерть
Неизвестно

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