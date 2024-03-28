Калеева (Ковалева) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калеев Юрий
Отец ребёнка: Калеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Калеева) Светлана Петровна
Отец ребёнка: Калеев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калеев Петр
Смерть
Неизвестно