Калеев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калеева (Ковалева) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калеева (Ковалева) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калеев Юрий
Мать ребёнка: Калеева (Ковалева) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Калеева) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Калеева (Ковалева) Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно