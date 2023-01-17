Гололобов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГололобов Алексей Степанович

Гололобов Алексей Степанович

avatar

Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гололобов Степан Михайлович

Мать: Гололобова Матрена Григорьевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гололобов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гололобов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гололобов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Анна Никитична

Смерть
После 1897
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close