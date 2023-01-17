Гололобов Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гололобов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гололобов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гололобов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Гололобова Анна Никитична
Место жительства
С 1874
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897