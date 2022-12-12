Гололобов Григорий Алексеевич
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Гололобов Алексей Степанович
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гололобов Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гололобов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гололобов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гололобов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1897