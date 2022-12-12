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Гололобов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Гололобов Алексей Степанович

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гололобов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гололобов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гололобов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гололобов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
После 1897
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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