Гололобова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гололобов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гололобов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гололобов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гололобов Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно