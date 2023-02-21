Гололобова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гололобов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гололобов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гололобов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гололобов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Гололобов Алексей Степанович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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