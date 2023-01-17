Гололобов Матвей Алексеевич
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Гололобов Алексей Степанович
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гололобов Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гололобов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гололобов Кирилл Матвеевич
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907