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Гололобов Матвей Алексеевич

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гололобов Алексей Степанович

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гололобов Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гололобов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гололобов Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гололобов Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Неонила Олифановна

Смерть
После 1907
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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