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Гололобов Кирилл Матвеевич

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Место рождения

Камышино-Курское

Дата рождения

1905

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гололобов Матвей Алексеевич

Мать: Гололобова Неонила Олифановна

Смерть
1970
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