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Гололобов Кирилл Матвеевич
Гололобов Кирилл Матвеевич
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Место рождения
Камышино-Курское
Дата рождения
1905
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Гололобов Матвей Алексеевич
1858 г.р.
Мать
Гололобова Неонила Олифановна
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Гололобов Матвей Алексеевич
Мать:
Гололобова Неонила Олифановна
Камышино-Курское
Смерть
1970
Камышино-Курское
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