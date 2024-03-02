Гололобова (Агеева) Дарья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1929
Дочь: Щеглакова (Гололобова) Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Гололобов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
28.08.1932
Сын: Гололобов Валентин Кириллович
Отец ребёнка: Гололобов Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
22.05.1936
Сын: Гололобов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Гололобов Кирилл Матвеевич
Смерть
Неизвестно