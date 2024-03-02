Гололобова (Агеева) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГололобова (Агеева) Дарья Кузьминична

Гололобова (Агеева) Дарья Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Кирилл Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.07.1929

Дочь: Щеглакова (Гололобова) Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Гололобов Кирилл Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.08.1932

Сын: Гололобов Валентин Кириллович

Отец ребёнка: Гололобов Кирилл Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.05.1936

Сын: Гололобов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Гололобов Кирилл Матвеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.