Гололобова Неонила Олифановна
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гололобов Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гололобов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гололобов Кирилл Матвеевич
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907