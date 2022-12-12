Гололобова Неонила Олифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова Неонила Олифановна

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гололобов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гололобов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гололобов Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гололобов Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Гололобов Матвей Алексеевич

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Матвей Алексеевич

Смерть
После 1907
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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