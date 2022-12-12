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Гололобов Пётр Матвеевич

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Место рождения

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гололобов Матвей Алексеевич

Мать: Гололобова Неонила Олифановна

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
1979
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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