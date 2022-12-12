Гололобов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГололобов Василий Алексеевич

Гололобов Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Гололобов Алексей Степанович

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гололобов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гололобова Елена Федоровна

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гололобов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гололобова Елена Федоровна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Елена Федоровна

Смерть
После 1897
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close