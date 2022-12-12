Гололобов Василий Алексеевич
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гололобов Алексей Степанович
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гололобов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гололобова Елена Федоровна
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гололобов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Гололобова Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область