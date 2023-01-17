Гололобова Елена Федоровна
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гололобов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гололобов Василий Алексеевич
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гололобов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гололобов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897