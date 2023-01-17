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Гололобова Елена Федоровна

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гололобов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гололобов Василий Алексеевич

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гололобов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гололобов Василий Алексеевич

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Василий Алексеевич

Смерть
После 1897
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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