Гололобов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГололобов Александр Васильевич

Гололобов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гололобов Василий Алексеевич

Мать: Гололобова Елена Федоровна

Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гололобов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Феодора Александровна

Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гололобов Василий Александрович

Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Агафья Кирилловна

Смерть
После 1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close