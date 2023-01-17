Гололобов Александр Васильевич
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1872
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Курская губерния, Тимский уезд
Место жительства
С 1874
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гололобов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Феодора Александровна
Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Гололобов Василий Александрович
Мать ребёнка: Гололобова Агафья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1931