Иван Стефанов
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1748
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Стефан Федосов
Мать: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Васса Михайлова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Васса Михайлова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Васса Михайлова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Осип (Иосиф) Иванов
Мать ребёнка: Васса Михайлова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Михайлова
Смерть
1799
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.