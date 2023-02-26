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Иван Стефанов

Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1748

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Стефан Федосов

Мать: Анисия Фёдорова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Васса Михайлова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Васса Михайлова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Васса Михайлова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Осип (Иосиф) Иванов

Мать ребёнка: Васса Михайлова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Михайлова

Смерть
1799
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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