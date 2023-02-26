Анисия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иосиф Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Епифан (Стефан) Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1759

Сын: Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1776
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
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