Анисия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иосиф Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Стефан Федосов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1759
Сын: Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1776
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.