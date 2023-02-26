Епифан (Стефан) Стефанов
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Стефан Федосов
Мать: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1781
Сын: Арефий Епифаниев
Мать ребёнка: Анна Александрова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Дочь: Олимпиада Епифанова
Мать ребёнка: Анна Александрова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно