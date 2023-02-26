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Епифан (Стефан) Стефанов

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Стефан Федосов

Мать: Анисия Фёдорова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1781

Сын: Арефий Епифаниев

Мать ребёнка: Анна Александрова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Дочь: Олимпиада Епифанова

Мать ребёнка: Анна Александрова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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