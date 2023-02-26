Стефан Федосов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Федос Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иосиф Стефанов
Мать ребёнка: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1759
Сын: Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Анисия Фёдорова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1772
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.