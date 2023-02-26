Федос Григорьев
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1691
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1710
Сын: Стефан Федосов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Емельян (Фадеев)
Мать ребёнка: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Федосов
Мать ребёнка: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно