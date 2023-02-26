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Емельян (Фадеев)

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1721

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

До 1691 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Федос Григорьев

Мать: не указана

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Арина Емельянова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия)

Смерть
1790
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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