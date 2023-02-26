Емельян (Фадеев)
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1721
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Федос Григорьев
Мать: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Арина Емельянова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия)
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья (Евдокия)
Смерть
1790
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.