Осип (Иосиф) Иванов
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Стефанов
Мать: Васса Михайлова
Рождение ребёнка
11.12.1803
Сын: Даниил Иосифов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.02.1809
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.05.1811
Сын: Тимофей (Иосифов)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Акилина Иосифова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Середина Мария Иосифова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно