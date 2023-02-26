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Осип (Иосиф) Иванов

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Стефанов

Мать: Васса Михайлова

Рождение ребёнка
11.12.1803

Сын: Даниил Иосифов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.02.1809

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.05.1811

Сын: Тимофей (Иосифов)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Акилина Иосифова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Середина Мария Иосифова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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