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Даниил Иосифов

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

11.12.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1803

Отец: Осип (Иосиф) Иванов

Мать: ?

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Макарий Данилов

Мать ребёнка: Устиния Фёдорова

Рождение ребёнка
21.05.1830

Сын: Константин Данилов

Мать ребёнка: Устиния Фёдорова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Устиния Фёдорова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Устиния Фёдорова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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