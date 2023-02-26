Даниил Иосифов
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения11.12.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1803
Отец: Осип (Иосиф) Иванов
Мать: ?
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Макарий Данилов
Мать ребёнка: Устиния Фёдорова
Рождение ребёнка
21.05.1830
Сын: Константин Данилов
Мать ребёнка: Устиния Фёдорова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Устиния Фёдорова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Устиния Фёдорова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Фёдорова
Смерть
Неизвестно