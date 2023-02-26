Мария Данилова
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения03.04.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1833
Отец: Даниил Иосифов
Мать: Устиния Фёдорова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1853
Муж: Дмитрий Фёдоров
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1862
Сын: Матвей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1868
Сын: Артёмий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно