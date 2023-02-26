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Мария Данилова

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

03.04.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1833

Отец: Даниил Иосифов

Мать: Устиния Фёдорова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.02.1853

Муж: Дмитрий Фёдоров

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1862

Сын: Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1868

Сын: Артёмий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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