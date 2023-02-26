Устиния Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Грибов Фёдор Алексеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Макарий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иосифов
Рождение ребёнка
21.05.1830
Сын: Константин Данилов
Отец ребёнка: Даниил Иосифов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иосифов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1835
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Иосифов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Иосифов
Смерть
Неизвестно