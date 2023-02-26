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Устиния Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Грибов Фёдор Алексеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Макарий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иосифов

Рождение ребёнка
21.05.1830

Сын: Константин Данилов

Отец ребёнка: Даниил Иосифов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1833

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иосифов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1835

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Иосифов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Иосифов

Смерть
Неизвестно
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