Грибов Даниил Фёдоров
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Грибов Фёдор Алексеев
Мать: ?
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Анисия Данилова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1857
Дочь: Кузнецова Наталья Данилова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно