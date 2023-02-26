Грибов Даниил Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибов Даниил Фёдоров

Грибов Даниил Фёдоров

Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Грибов Фёдор Алексеев

Мать: ?

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Анисия Данилова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1857

Дочь: Кузнецова Наталья Данилова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close