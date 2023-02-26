?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Устиния Фёдорова
Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.