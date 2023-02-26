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Женский

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АБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Грибов Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Устиния Фёдорова

Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Грибов Даниил Фёдоров

Отец ребёнка: Грибов Фёдор Алексеев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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